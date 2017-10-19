Нет, не принцессы. Королевны!
Павел Кузнецов познакомился с самыми красивыми женщинами Перми - победительницами конкурса "Миссис Пермь и Пермский край-2017".
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Павел Кузнецов познакомился с самыми красивыми женщинами Перми - победительницами конкурса "Миссис Пермь и Пермский край-2017".
Удача на даче: Что посеять под зиму?
Подзимняя посадка овощей позволит получить ранний урожай.
|смотреть видео читать19.10.2017 в 15:16
Нет, не принцессы. Королевны!
Героини сюжета - победительницы конкурса Миссис Пермь и Пермский край-2017.
|смотреть видео читать19.10.2017 в 14:52
ВОВРЕМЯ. Про Добро: Березники
В программе мастер-класс по изготовлению пояска-дергунца и куклы-чистюльки, а также рецепт свинины по-березниковски.
|смотреть видео читать19.10.2017 в 14:07
В Прикамье назвали самую опасную трассу
Автодорога «Пермь-Екатеринбург» признана самой опасной среди 5 федеральных трасс, которые проходят через территорию Прикамья.
|читать19.10.2017 в 13:04
Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?
Возводят павильон, который просуществует до весны. Что будет внутри?
|смотреть видео читать19.10.2017 в 12:40
«Последний богатырь» выходит в прокат
«Последний богатырь» – веселое приключенческое кино, созданное на основе русских сказок в лучших голливудских традициях.
|читать18.10.2017 в 18:03
Вы полагаете, всё это будет носиться?
Облагороженный спортивный костюм с туфлями на шпильке не будет смотреться нелепо. Всё о трендах осенне-зимнего сезона.
|смотреть видео читать18.10.2017 в 17:36
Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 17 октября 2017 г.
|смотреть видео читать18.10.2017 в 13:01
Эпоха инноваций: В Перми может появиться центр аддитивных технологий
3D-моделирование значительно упрощает работу предприятий, производящих самую разнообразную продукцию.
|смотреть видео читать18.10.2017 в 10:49
Спасибо Газманову - яму залатали
Певец Олег Газманов пробил сразу 2 колеса на трассе в Усольском районе, о чем сообщил в Сети. Через несколько часов яма исчезла.
|смотреть видео читать18.10.2017 в 09:44
Удача на даче: Что посеять под зиму?
В Прикамье назвали самую опасную трассу
Любопытная стройка: Что возводят перед зданием заксобрания?
Пульс города. Выпуск 18.10.2017
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