ВОВРЕМЯ. Про Добро: Березники

Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. Также в программе - мастер-класс по изготовлению пояска-дергунца и куклы-чистюльки, а также рецепт свинины по-березниковски.