ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: коми-пермяцкая культура
Пермский телепроект о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и всё, чем живут народности, населяющие Пермский край.
Сегодня в программе - полюбуемся коми-пермяцким ансамблем "Шондiбан", узнаем историю самовара (с его помощью, кстати, можно приготовиь сразу три блюда), научимся готовить хачапури по-мегрельски, освоим коми-пермяцкий музыкальный инструмент пэлян.
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