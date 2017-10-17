Ученые против мифов
21 октября с 13:00 в Музее пермских древностей состоится онлайн-трансляция форума «Ученые против мифов 5», который проводит портал Антропогенез.ru в Москве.
«Банда официальных учёных», как называют себя организаторы форума, возвращается в Пермь. 21 октября в Музее пермских древностей можно не только послушать выступления ведущих российских астрофизиков, зоологов, антропологов и историков, но и встретиться с единомышленниками и обсудить самые интересные выступления.
Вот лишь некоторые мифы, которые предстоит развенчать официальным учёным: большой адронный коллайдер вот-вот уничтожит Вселенную, а корпорации в тайне готовят новые «киотские протоколы»; шумеры произошли от славян, а славяне – от дельфинов; дольмены построены сверхцивилизацией, унесшей с собой в могилу технологию геополимерного бетона.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
ВОВРЕМЯ. Про детей
Лето - круглый год
На набережной Камы оборудуют новый пляж
Телефон раскалился от жалоб
УФАС выдало предупреждение отменить сделку
Получаем «Земельные ответы»
Здоровые каникулы
Администрация оплатит детям генетические анализы
В театр - бесплатно!
«Звездочки» выбыли из розыгрыша лиги чемпионов УЕФА
Добавить комментарий: