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Ученые против мифов

музей

21 октября с 13:00 в Музее пермских древностей состоится онлайн-трансляция форума «Ученые против мифов 5», который проводит портал Антропогенез.ru в Москве.
«Банда официальных учёных», как называют себя организаторы форума, возвращается в Пермь. 21 октября в Музее пермских древностей можно не только послушать выступления ведущих российских астрофизиков, зоологов, антропологов и историков, но и встретиться с единомышленниками и обсудить самые интересные выступления.
Вот лишь некоторые мифы, которые предстоит развенчать официальным учёным: большой адронный коллайдер вот-вот уничтожит Вселенную, а корпорации в тайне готовят новые «киотские протоколы»; шумеры произошли от славян, а славяне – от дельфинов; дольмены построены сверхцивилизацией, унесшей с собой в могилу технологию геополимерного бетона.

Метки: в Перми, Культура, Общество, Наука и техника

Опубликовано: 17.10.2017 в 17:33 в рубрике - Новости T7-inform

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