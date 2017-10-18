«Последний богатырь» выходит в прокат

Disney и Yellow, Black and White представляют фильм «Последний богатырь» – веселое приключенческое кино, созданное на основе русских сказок в лучших голливудских традициях. Его герои – персонажи народных сказок и былинные богатыри: Добрыня Никитич правит Белогорьем, Баба Яга летает в ступе, Водяной выпивает реку. Здесь есть царевна-лягушка, Чудо-Юдо и ожившая избушка на курьих ножках, но разыгранная с их участием история, отсылающей к былинным временам, остается, тем не менее, современной. У зрителей «Последнего богатыря» появится шанс по-новому взглянуть на персонажей, знакомых с детства. А сюжеты старых сказок получат неожиданное продолжение.

«Наш фильм получился многожанровым – это и сказка, и приключения, и комедия, и экшн. В этом и есть современная суть кино, – рассказывает режиссер фильма Дмитрий Дьяченко. – Главным для меня было подняться на новый уровень – уровень качественных западных фильмов, которые смотрит зритель».

«Представлять фильм под брендом Disney на российском рынке – это большая ответственность и большое счастье, – говорит Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор компании Disney в России. – Команда под руководством Дмитрия Дьяченко проделала огромную работу! Мы надеемся, что приключения наших героев понравятся зрителям всех поколений. Мы также крайне рады, что нашим партнером по работе над проектом выступает компания Yellow, Black and White – признанный лидер в создании развлекательного контента для российской аудитории».

«Для студии Yellow, Black and White и для меня лично работа над сказочным блокбастером «Последний богатырь» оказалась одним из самых ярких и запоминающихся съемочных событий. – комментирует генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян. – Увлекательный процесс создания сказки, практически «рождение чуда», позади. Все участники съемочного процесса прожили его буквально на одном дыхании; великолепный актерский состав работал как единый организм – такая удивительная атмосфера редко встречается в работе. Я рад, что уже совсем скоро плоды наших многочасовых трудов смогут оценить зрители, которые все еще верят в сказки».

В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев, Сергей Бурунов, Тимофей Трибунцев, Елена Валюшкина, Александр Кухаренко, Марина Калецкая.

Премьерный показ состоится 19 октября. Выход в широкий прокат в России запланирован на 26 октября 2017 года.