ВОВРЕМЯ. Про детей
Телепрограмма "ВОВРЕМЯ. ПРО детей" - детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. В этом выпуске - химические эксперименты, мастер-класс по оригами и яблочные оладьи по-чешски.
Выпуск программы от 17 октября 2017.
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