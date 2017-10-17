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ВОВРЕМЯ. Про детей

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Телепрограмма "ВОВРЕМЯ. ПРО детей" - детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. В этом выпуске -  химические эксперименты, мастер-класс по оригами и яблочные оладьи по-чешски.

Выпуск программы от 17 октября 2017.

Метки: в Перми, Общество, СМИ

Опубликовано: 17.10.2017 в 14:07 в рубрике - Новости T7-inform

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