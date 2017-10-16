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На главную - Новости T7-inform

← На набережной Камы оборудуют новый пляж

Лето - круглый год

 Сказариум

«Большой летний фестиваль» в Пермском крае может стать круглогодичным - пишет интернет-газета «Текст». События фестиваля будут проходить по всему краю, финансовую и информационную поддержку будет оказывать краевой бюджет. О намерении Минкульта продлить отдельные удачные летние фестивальные проекты стало известно ранее. В частности, обсуждается возможность организовать работу «Сказариума» с ноября по апрель в тёплом шатре. Напомним, возрожденный летний фестиваль прошел в этом году впервые.

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.10.2017 в 17:54 в рубрике - Новости T7-inform

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