Лето - круглый год

«Большой летний фестиваль» в Пермском крае может стать круглогодичным - пишет интернет-газета «Текст». События фестиваля будут проходить по всему краю, финансовую и информационную поддержку будет оказывать краевой бюджет. О намерении Минкульта продлить отдельные удачные летние фестивальные проекты стало известно ранее. В частности, обсуждается возможность организовать работу «Сказариума» с ноября по апрель в тёплом шатре. Напомним, возрожденный летний фестиваль прошел в этом году впервые.