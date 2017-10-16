На набережной Камы оборудуют новый пляж

В Перми на набережной Камы оборудуют пляж и место для рыбалки - пишет газета «Комсомольская правда- Пермь. В 2018 году администрация Перми продолжит реконструкцию набережной от «Интеллектуального кафе» до здания Digital Port, здесь предполагается открыть лыжероллерную трассу, спортивные зоны, детскую площадку, фан-зоны. К 300-летию Перми на набережной Камы предполагается оборудовать новый городской пляж. До 2023 года на набережной должны так же появиться павильоны проката и клуба закаливания, место для рыбалки, несколько кафе, скейт-парк, парк искусств, террасы с выходом к воде.