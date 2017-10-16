Телефон раскалился от жалоб
В Перми на горячую линию по теплу поступило рекордное число жалоб - пишет интернет-портал «ВКурсе.ру». Горячая линия работала в период с 27 сентября по 10 октября. В этом году на линию поступило рекордное количество сообщений - 1027, из них по Перми - 945. Самым часто задаваемым был вопрос по теме перерасчета сумм за некачественно оказанные услуги. Как отметил заместитель начальника краевой инспекции Госжилнадзора Александр Евсюков, практически все вопросы удалось решить. На сегодняшний день без отопления в Прикамье остается не более 1 % жилого фонда.
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