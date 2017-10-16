УФАС выдало предупреждение отменить сделку

Антимонопольное ведомство выдало предупреждение Департаменту ЖКХ администрации Перми и Департаменту имущественных отношений об отмене выданного в июне 2015 года согласования сделки между МП «Пермводоканал» и ОАО «МРСК Урала» по аренде городского электросетевого имущества, находящего в муниципальной собственности.

Предупреждение Пермского УФАС выдано в рамках рассмотрения дела, возбужденного в отношении Департамента ЖКХ, Департамента имущественных отношений, МП «Пермводоканал» и ОАО «МРСК Урала по признакам нарушения статей 16, 17.1 Закона о защите конкуренции, выразившегося в передаче ОАО «МРСК Урала» электросетей без проведения обязательных торгов.

При рассмотрении указанного дела комиссия антимонопольного ведомства выявила в действиях Департамента ЖКХ и Департамента имущественных отношений признаки нарушения части 1 статьи 15 закона о защите конкуренции, на основании чего было выдано данное предупреждение.

Согласно предупреждению Пермского УФАС России, в срок до 1 ноября переданное ОАО «МРСК Урала» муниципальное электросетевое имущество необходимо вернуть обратно в хозяйственное ведение МП «Пермводоканал». Речь идет о порядка двух тысяч объектов электросетевого хозяйства (трансформаторные подстанции, кабельные линии и электросети).

«Все муниципальные электрические сети Перми отдали одной компании-монополисту, при этом у нас есть более 40 территориально-сетевых организаций, которые могли бы путем участия в конкурентных торгах получить право аренды этого имущества на более выгодных для города условиях», - поясняет Руководитель Управления Александр Плаксин.

1 ноября состоится заседание по делу, на котором Департаменту ЖКХ и Департаменту имущественных отношений предстоит отчитаться о результатах рассмотрения выданного предупреждения.