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Получаем «Земельные ответы»

земля

В Перми продолжает действовать информационный проект «Земельный ответ», в рамках которого жители города могут бесплатно получить ответы на самые разные вопросы, связанные с оформлением земельных участков в собственность. Например:

«У нас с соседями в СНТ смежные земельные участки. Разделены только тропинкой. Участки были куплены еще в советское время, но границы мы тогда не установили. Сейчас соседи участок продали, и новые владельцы хотят построить забор. Что необходимо сделать, чтобы определить границы участков и чтобы новые соседи не поставили забор на нашей территории?»

Отвечает начальник департамента земельных отношений администрации Перми Ольга Немирова: «Для того, чтобы избежать земельных споров с новыми соседями, вам необходимо обязательно установить границы своего участка и поставить его на государственный кадастровый учет. Только в этом случае вы можете быть спокойны, что на вашей территории никто не установит забор или другие строения. Чтобы определить границы участка, необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Информацию о кадастровых инженерах можно получить на официальном сайте Управления Росреестра по Пермскому краю в сети Интернет в разделе «Реестр кадастровых инженеров». Кадастровый инженер, в свою очередь, запросит информацию о земельном участке в Кадастровой палате Пермского края и на ее основе проведет межевание. Границы участка специалист обозначит колышками, и вам будет видно, где проходят линии размежевания. Обязательной процедурой в вашем случае будет согласование границ участка с соседями. Эту работу также выполняет кадастровый инженер. Он приложит полученное согласование к межевому плану, и уже с этими документами вы можете идти в Кадастровую палату, чтобы поставить свой земельный участок на государственный учет. Если есть возможность, то все эти работы желательно провести в этом году. В настоящее время Государственной Думой РФ планируются к рассмотрению поправки в закон, согласно которым в 2018 году может быть установлен запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не учтены. Это означает, что если гражданин не провел на своем участке кадастровые работы и не установил границы, то он не имеет права распоряжаться им. Безусловно, это еще только проект, но всегда лучше быть готовым к любым ситуациям и застраховать себя от подобных рисков».

Вопросы по оформлению земельных участков в собственность вы можете задать на выездных консультациях, которые проходят в каждом районе Перми. Данные встречи – часть большого проекта «Земельный ответ», который проводится администрацией Перми совместно с Кадастровой палатой Пермского края, Росреестром и ЦТИ. Основная задача проекта – содействие горожанам в вопросе постановки на кадастровый учет незарегистрированных земельных участков, проведении межевания, определении границ земельных участков. Консультации проводятся три раза в месяц по графику, с которым можно ознакомиться на сайте администрации Перми www.gorodperm.ru, в разделе «Городские земли»/«Земельный ответ».

Метки: в Перми, Власть, Общество

Опубликовано: 15.10.2017 в 16:15 в рубрике - Новости T7-inform

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