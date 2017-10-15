Здоровые каникулы

Родителям пермских школьников предлагают воспользоваться бюджетной поддержкой в виде сертификата, чтобы организовать своим детям оздоровительный отдых в лагерях в осенние каникулы.

Практика бюджетной поддержки летнего лагерного отдыха детей уже получила в Перми широкое распространение. Так, минувшим летом в лагерях разного вида отдохнули и оздоровились более 68,5 тысяч пермских ребят, из них более 22,7 тысячи – с бюджетной поддержкой. Однако сертификат на детский отдых родители могут получить не только летом, но и осенью. Такая помощь оказывается из бюджетов двух уровней. Средства на приобретение путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления или санаторно-оздоровительный детский лагерь заложены в краевом бюджете. Для путевок в лагерь досуга и отдыха или детский лагерь палаточного типа – в бюджете города.

Для того, чтобы получить сертификат в загородный лагерь отдыха и оздоровления, санаторно-оздоровительный детский лагерь или лагерь досуга и отдыха, следует с пакетом необходимых документов обратиться в департамент социальной политики администрации Перми по адресу: улица Пермская, 60, кабинет 3. Перечень документов для получения сертификата можно найти на сайте городской администрации www.gorodperm.ru в разделе «Социальная сфера»/«Семья и детство»/«Оздоровительная кампания»/ «Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей». А выбрать желаемый лагерь можно на сайте «Пермские каникулы» в разделе «Детские лагеря».

Консультацию по отдыху и оздоровлению детей вам дадут в департаменте социальной политики администрации Перми по адресу: улица Пермская, 60, кабинет 8. Телефоны для справок: 212-10-15, 212-31-44, 212-88-86.