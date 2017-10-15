Администрация оплатит детям генетические анализы

Как сообщают в городском департаменте социальной политики, принято постановление, согласно которому родителям будут возмещаться расходы по оплате лабораторно-генетического обследования для детей. Такие анализы помогают поставить ребенку верный диагноз и предотвратить врачебную ошибку.

Один из наиболее востребованных и часто встречающихся анализов – молекулярное кариотипирование (хромосомный микроматричный анализ). Он помогает определить заболевание, спланировать развитие ребенка и обезопасить его, отдав под наблюдение нужных специалистов. Анализы, которые помогают найти «сломанные» гены и поставить правильный диагноз, в Перми не делают. Кровь, собранную в пермской лаборатории, отправляют в Москву, и в течение 45 рабочих дней родителям приходит ответ с расшифровкой результата. Стоимость анализов варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. С 2014 года проводить генетические анализы маленьким пермякам и жителям края помогает фонд «Дедморозим». Теперь же проблема начала решаться на городском уровне: понесенные родителями расходы по оплате молекулярного кариотипирования возьмет на себя департамент социальной политики администрации Перми. Для того, чтобы получить единовременную материальную помощь за проведенное ребенку лабораторно-генетическое обследование, необходимо не позднее шести месяцев с даты его проведения с документами обратиться к специалистам отдела по работе с гражданами департамента социальной политики.

Адреса районных отделов департамента социальной политики:

– Дзержинский район, Ленинский район – ул. Ленина, 85, тел. 236-10-36;

– Индустриальный район – ул. Мира, 15, тел. 227-94-44;

– Кировский район – ул. Закамская, 26, тел. 283-34-05;

– Мотовилихинский район – ул. Уральская, 36, тел. 260-35-15;

– Орджоникидзевский район – ул. Щербакова, 24, тел. 263-52-21;

– Свердловский район – Комсомольский пр., 71, тел. 244-30-90.

Приемное время: понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 13.00;

четверг – с 14.00 до 18.00.