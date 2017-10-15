Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В театр - бесплатно!

Администрация оплатит детям генетические анализы

анализы

Как сообщают в городском департаменте социальной политики, принято постановление, согласно которому родителям будут возмещаться расходы по оплате лабораторно-генетического обследования для детей. Такие анализы помогают поставить ребенку верный диагноз и предотвратить врачебную ошибку.

Один из наиболее востребованных и часто встречающихся анализов – молекулярное кариотипирование (хромосомный микроматричный анализ).  Он помогает определить заболевание, спланировать развитие ребенка и обезопасить его, отдав под наблюдение нужных специалистов. Анализы, которые помогают найти «сломанные» гены и поставить правильный диагноз, в Перми не делают. Кровь, собранную в пермской лаборатории, отправляют в Москву, и в течение 45 рабочих дней родителям приходит ответ с расшифровкой результата. Стоимость анализов варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. С 2014 года проводить генетические анализы маленьким пермякам и жителям края помогает фонд «Дедморозим». Теперь же проблема начала решаться на городском уровне: понесенные родителями расходы по оплате молекулярного кариотипирования возьмет на себя департамент социальной политики администрации Перми. Для того, чтобы получить единовременную материальную помощь за проведенное ребенку лабораторно-генетическое обследование, необходимо не позднее шести месяцев с даты его проведения с документами обратиться к специалистам отдела по работе с гражданами департамента социальной политики.

Адреса районных отделов департамента социальной политики:

– Дзержинский район, Ленинский район – ул. Ленина, 85, тел. 236-10-36;

– Индустриальный район – ул. Мира, 15, тел. 227-94-44;

– Кировский район – ул. Закамская, 26, тел. 283-34-05;

– Мотовилихинский район – ул. Уральская, 36, тел. 260-35-15;

– Орджоникидзевский район – ул. Щербакова, 24, тел. 263-52-21;

– Свердловский район – Комсомольский пр., 71, тел. 244-30-90.

Приемное время: понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 13.00;

четверг – с 14.00 до 18.00.

Метки: в Перми, Власть, Здоровье

Опубликовано: 15.10.2017 в 10:00 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В театр - бесплатно!

«Звездочки» выбыли из розыгрыша лиги чемпионов УЕФА

Вовремя 13.10.2017

Взгляд на страну. Всероссийский конкурс видеопродукции 2017

В Чайковском продавали подозрительные саженцы

Россельхознадзор проверил 300 тонн пшеницы

«Котофест»: бездомным хвостикам нужна помощь

Теодор Курентзис проведет бесплатный мастер-класс

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Октябрьский район

Формула успеха: Как победить в Международной олимпиаде?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В театр - бесплатно!

Обратите внимание

в Перми

Администрация оплатит детям генетические анализы

Принято постановление, согласно которому родителям будут возмещаться расходы по оплате лабораторно-генетического обследования для детей.
читать15.10.2017 в 10:00
Метки: в Перми, Власть, Здоровье

Конкурс «Волшебный смычок» вырос из регионального в Международный

В Перми прошел седьмой Международный конкурс исполнителей на струнных инструментах «Волшебный смычок».
смотреть видео читать13.10.2017 в 17:33
Метки: в Перми, В России, Культура, Общество

Кто-кто? Гусь в пальто!

В Пермской галерее туфельки открылась новая экспозиция авторской игрушки модельера Нади Нико.
смотреть видео читать13.10.2017 в 17:09
Метки: в Перми, Культура, Общество

В театр - бесплатно!

Театр-Театр решил продлить ежегодную акцию «Студенческий билет» до конца октября.
читать13.10.2017 в 16:52
Метки: в Перми, Культура, Общество

Днем пилили доски - ночью варили зелье

Два пермяка организовали в мебельном цехе подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина.
смотреть видео читать13.10.2017 в 16:30
Метки: в Перми, Преступления, Происшествия

В России

Наталья Подольская: «Я не знала, что Володя женат»

О том, как встреча с Владимиром Пресняковым-младшим перевернула ее жизнь, рассказывает Наталья Подольская.
читать14.10.2017 в 17:14
Метки: В России, СМИ

Многоликая любовь Никиты Панфилова

Из иронического детектива сериал Пес постепенно превращается в комедийный боевик.
читать14.10.2017 в 13:37
Метки: В России, Кино, СМИ

Прощальная премия для Андрея Малахова

В Москве прошла ежегодная церемония вручения главной российской телевизионной премии «ТЭФИ».
читать14.10.2017 в 10:00
Метки: В России, СМИ, Кино, Общество

Конкурс «Волшебный смычок» вырос из регионального в Международный

В Перми прошел седьмой Международный конкурс исполнителей на струнных инструментах «Волшебный смычок».
смотреть видео читать13.10.2017 в 17:33
Метки: в Перми, В России, Культура, Общество

В России выпущены новые деньги

В России поступили в обращение купюры 200 и 2000 рублей.
смотреть видео читать13.10.2017 в 14:37
Метки: В России, Экономика, Деньги
Лента новостей RSS каналы

Администрация оплатит детям генетические анализыАдминистрация оплатит детям генетические анализы

Наталья Подольская: «Я не знала, что Володя женат»Наталья Подольская: «Я не знала, что Володя женат»

Многоликая любовь Никиты ПанфиловаМноголикая любовь Никиты Панфилова

Прощальная премия для Андрея МалаховаПрощальная премия для Андрея Малахова

Конкурс «Волшебный смычок» вырос из регионального в МеждународныйКонкурс «Волшебный смычок» вырос из регионального в Международный

Кто-кто? Гусь в пальто!Кто-кто? Гусь в пальто!

В театр - бесплатно!В театр - бесплатно!

Днем пилили доски - ночью варили зельеДнем пилили доски - ночью варили зелье

Готова ли Пермь к Дню жестянщика?Готова ли Пермь к Дню жестянщика?

На пожаре в Кудымкаре взорвались газовые баллоныНа пожаре в Кудымкаре взорвались газовые баллоны

Музей музыки 20 века приглашает на видеоэкскурсииМузей музыки 20 века приглашает на видеоэкскурсии

В Покров увеличат число автобусов до Северного кладбищаВ Покров увеличат число автобусов до Северного кладбища

В России выпущены новые деньгиВ России выпущены новые деньги

«Звездочки» выбыли из розыгрыша лиги чемпионов УЕФА«Звездочки» выбыли из розыгрыша лиги чемпионов УЕФА

Вовремя 13.10.2017Вовремя 13.10.2017

«Новая драма» отмечает юбилей«Новая драма» отмечает юбилей

Управлять подчиненными поможет НЛПУправлять подчиненными поможет НЛП

Вторая жизнь пня: В Перми появится Дом бобраВторая жизнь пня: В Перми появится Дом бобра

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Среднюю дамбу украсила гусеницаСреднюю дамбу украсила гусеница

Интерактивное ТВ: что хочу, то и смотрюИнтерактивное ТВ: что хочу, то и смотрю

Проект регионального бюджета одобрили общественникиПроект регионального бюджета одобрили общественники

Работу горячей линии по теплу продлили до 2 ноябряРаботу горячей линии по теплу продлили до 2 ноября

Фонтаны бьют - прорыв трубы найти не могутФонтаны бьют - прорыв трубы найти не могут

Сколько бюджетных рублей закопали?Сколько бюджетных рублей закопали?

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru