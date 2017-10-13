В театр - бесплатно!
Пермские студенты смогут посещать театр бесплатно - пишет интернет-портал 59i.ru. По многочисленным просьбам Театр-Театр решил продлить ежегодную акцию «Студенческий билет» до конца октября. В рамках акции каждый первокурсник при предъявлении студенческого билета может прийти на спектакли театра бесплатно. Кроме того, с 1 октября и до конца 91-го театрального сезона всем студентам очной формы обучения предоставляется 50% скидка на билеты.
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