В театр - бесплатно!

Пермские студенты смогут посещать театр бесплатно - пишет интернет-портал 59i.ru. По многочисленным просьбам Театр-Театр решил продлить ежегодную акцию «Студенческий билет» до конца октября. В рамках акции каждый первокурсник при предъявлении студенческого билета может прийти на спектакли театра бесплатно. Кроме того, с 1 октября и до конца 91-го театрального сезона всем студентам очной формы обучения предоставляется 50% скидка на билеты.