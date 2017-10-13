«Звездочки» выбыли из розыгрыша лиги чемпионов УЕФА
Футболистки пермской «Звезды-2005» выбыли из розыгрыша лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче против французского клуба "Монпелье" "звездочки" уступили гостям 0:2. Оба гола россиянки пропустили во втором тайме. В первом матче во Франции «Звезда-2005» одержала победу со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч российская команда уступила и вылетела из Лиги чемпионов, а «Монпелье» вышел в 1/8 финала турнира. Общий счет двух встреч - 1:2. Битву в 1/8 финала лиги чемпионов УЕФА продолжит «Монпелье».
Ранее ещё один российский клуб - «Россиянка» - в своём ответном матче проиграл на своём поле исландскому «Стьярнану» со счётом 0:4 и также вылетел из Лиги чемпионов.
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