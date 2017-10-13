← Взгляд на страну. Всероссийский фестиваль видеопродукции 2017
Вовремя 13.10.2017
В гостях у программы "Вовремя" Евгений Александрович Тверетинов, художественный руководитель и главный дирижёр «Пермского губернского оркестра». В этом году Евгений Тверетинов отмечает 40 лет своей творческой деятельности.
Также в программе - приготовим форшмак, узнаем много интересного о губной гармонике и познакомимся с еврейской культурой.
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