Вовремя 13.10.2017

В гостях у программы "Вовремя" Евгений Александрович Тверетинов, художественный руководитель и главный дирижёр «Пермского губернского оркестра». В этом году Евгений Тверетинов отмечает 40 лет своей творческой деятельности.

Также в программе - приготовим форшмак, узнаем много интересного о губной гармонике и познакомимся с еврейской культурой.