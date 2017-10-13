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Вовремя 13.10.2017

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вовремя

В гостях у программы "Вовремя"  Евгений Александрович Тверетинов, художественный руководитель и главный дирижёр «Пермского губернского оркестра». В этом году  Евгений Тверетинов отмечает 40 лет своей творческой деятельности.

Также в программе - приготовим форшмак,  узнаем много интересного о губной гармонике и познакомимся с еврейской культурой.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.10.2017 в 14:07 в рубрике - Новости T7-inform

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← Взгляд на страну. Всероссийский фестиваль видеопродукции 2017

«Звездочки» выбыли из розыгрыша лиги чемпионов УЕФА →

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