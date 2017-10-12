В Чайковском продавали подозрительные саженцы

30 сентября госинспектором отдела южного межрайонного пункта г. Чернушка при проведении контрольно-надзорных мероприятий по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Центральный стадион, где проводилась осенняя ярмарка, было выявлено два нарушения. Нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений. Гости ярмарки осуществляли реализацию подкарантинной продукции (саженцы плодово-ягодных и декоративных культур) неизвестного происхождения и без документов, подтверждающих их карантинное фитосанитарное состояние. На месте непосредственного обнаружения нарушения физические лица привлечены к административной ответственности по ст. 10. 1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».