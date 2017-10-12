В Чайковском продавали подозрительные саженцы
30 сентября госинспектором отдела южного межрайонного пункта г. Чернушка при проведении контрольно-надзорных мероприятий по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Центральный стадион, где проводилась осенняя ярмарка, было выявлено два нарушения. Нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений. Гости ярмарки осуществляли реализацию подкарантинной продукции (саженцы плодово-ягодных и декоративных культур) неизвестного происхождения и без документов, подтверждающих их карантинное фитосанитарное состояние. На месте непосредственного обнаружения нарушения физические лица привлечены к административной ответственности по ст. 10. 1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Россельхознадзор проверил 300 тонн пшеницы
«Котофест»: бездомным хвостикам нужна помощь
Теодор Курентзис проведет бесплатный мастер-класс
ВОВРЕМЯ. Про Добро: Октябрьский район
Формула успеха: Как победить в Международной олимпиаде?
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: марийская культура
Миллион деревьев Пермскому краю
ВОВРЕМЯ. ПРО детей
УФАС возбудило дело в отношении компании ООО «КП-Сылва»
В Перми появился экологический маршрут для детей
Добавить комментарий: