Россельхознадзор проверил 300 тонн пшеницы

В начале октября 2017 в г. Пермь было поставлено 307 т продовольственной пшеницы из Свердловской области. Данную подкарантинную продукцию в г. Пермь завезло ООО «Простор».

Вся партия прошла карантинный фитосанитарный контроль, согласно Федеральному закону №206-ФЗ «О карантине растений» от 21.07.2014г., осуществляемый инспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю. Карантинные объекты не выявлены.