«Котофест»: бездомным хвостикам нужна помощь

15 октября в Перми пройдет выставка кошек и благотворительный «Котофест» - пишет интернет-портал «ПроПерм». Желающие помочь смогут принести с собой необходимые для животных вещи и подарить их приюту для кошек и собак «Матроскин». Всех пришедших будут ждать угощения от благотворительного кафе, живая музыка, ярмарка вещей ручной работы, детская зона с игровой площадкой и мастер-классами. Вход на благотворительный фестиваль бесплатный.