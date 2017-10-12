«Котофест»: бездомным хвостикам нужна помощь
15 октября в Перми пройдет выставка кошек и благотворительный «Котофест» - пишет интернет-портал «ПроПерм». Желающие помочь смогут принести с собой необходимые для животных вещи и подарить их приюту для кошек и собак «Матроскин». Всех пришедших будут ждать угощения от благотворительного кафе, живая музыка, ярмарка вещей ручной работы, детская зона с игровой площадкой и мастер-классами. Вход на благотворительный фестиваль бесплатный.
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