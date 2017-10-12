Теодор Курентзис проведет бесплатный мастер-класс

Мировая знаменитость, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета бесплатно даст урок дирижерского мастерства - пишет «Российская газета». На него приглашаются все любители классической музыки, поклонники театральных постановок и самого маэстро. Но главное внимание Теодор Курентзис подарит молодым дирижерам и студентам музыкальных учебных заведений. Во время мастер-класса он поделится с ними своими секретами, расскажет о тонкостях и нюансах владения дирижерской палочкой, о своем восприятии музыки, даст советы. Попасть в число счастливчиков непросто. Для этого претенденты заранее высылают свои данные, творческую биографию и видеофрагменты своих работ.

Мастер-класс пройдет 17 октября в 21:30 в частной филармонии "Триумф".

