ВОВРЕМЯ. Про Добро: Октябрьский район
Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. В этом выпуске - учимся валять шерсть, готовить открытый рыбный пирог, слушаем частушки. Гости выпуска - Октябрьский район.
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