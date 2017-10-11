Формула успеха: Как победить в Международной олимпиаде?
Герой сюжета - ученик 11 класса 146 школы г. Перми, бронзовый призер Международной олимпиады по географии в 2017 г. Михаил Селюгин.
"Моя формула успеха - самообразование, уверенность в себе, в своих силах, душевное спокойствие. Надо принимать жизнь такой, какая она есть, и получать о нее удовольствие!", - раскрывает свой секрет Михаил.
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