Формула успеха: Как победить в Международной олимпиаде?

Герой сюжета - ученик 11 класса 146 школы г. Перми, бронзовый призер Международной олимпиады по географии в 2017 г. Михаил Селюгин.

"Моя формула успеха - самообразование, уверенность в себе, в своих силах, душевное спокойствие. Надо принимать жизнь такой, какая она есть, и получать о нее удовольствие!", - раскрывает свой секрет Михаил.