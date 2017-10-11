ВОВРЕМЯ. ПРО Народ: марийская культура

Программа пермского телевидения о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.

В этом выпуске - познакомимся с культурой коми-язьвинцев и марийцев, приготовим коржики со шкварками по-цыгански, послушаем звучание трубы-пуч и старшего брата шотландской волынки и узнаем историю сплетенной из корней сосны корневатки.