Миллион деревьев Пермскому краю
В Перми будут бесплатно раздавать саженцы деревьев, пишет газета «Комсомольская правда- Пермь». В субботу 14 октября в Перми пройдет акция «Миллион деревьев Пермскому краю». Как сообщают организаторы, саженцы будут выдавать без ограничений по количеству, но в разумных пределах. Раздача будет проходить в визит-центре Черняевсого леса. Пермяки получат саженцы кедра, лиственницы, коллекционные ивы, липы, дубы и, даже, маньчжурские орехи.
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