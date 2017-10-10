ВОВРЕМЯ. ПРО детей
Телепрограмма "ВОВРЕМЯ. ПРО детей" - детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 10.10.2017 г.
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Телепрограмма "ВОВРЕМЯ. ПРО детей" - детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 10.10.2017 г.
В Закамске произошло ДТП с участием такси
В результате ДТП пострадали три человека.
|смотреть видео читать10.10.2017 в 12:35
ВОВРЕМЯ. ПРО детей
Выпуск программы 10.10.2017 г.
|смотреть видео читать10.10.2017 в 12:14
Нейросети помогают прогнозировать инфаркты
Ученые ПГНИУ разработали систему, способную прогнозировать появление сердечно-сосудистых заболеваний.
|смотреть видео читать10.10.2017 в 11:50
В Перми высадился десант роботов
Выставка «Робополис» объединила более полусотни роботов, с которыми можно общаться, играть и даже танцевать.
|смотреть видео читать10.10.2017 в 11:20
Кем быть: Школьники выбирают профессии добра
В Перми прошел краевой Фестиваль профессий добра. Дети смогли поучаствовать в мастер-классах по самым разным профессиям.
|смотреть видео читать10.10.2017 в 10:55
FIBA: «Молот» не подходит для проведения Кубка Мира по баскетболу
Прикамье заслуживает право проведения международных стартов, но необходимы новые площадки, считают в FIBA.
|смотреть видео читать09.10.2017 в 12:35
Бархатный сезон в Сочи
Курорты города Сочи в бархатный сезон предлагают особые скидки и уникальные развлечения.
|читать09.10.2017 в 11:45
Удивительные люди
Участники шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия» поражают публику необычными способностями. Не отстает и жюри.
|читать08.10.2017 в 17:07
Методом проб и ошибок
Жизнь актеров немыслима без кастингов и проб на роли. Как рутинная рабочая процедура может превратиться в настоящий анекдот?
|читать08.10.2017 в 14:10
«Наживка для ангела»: клуб веселых и находчивых
Режиссер сериала «Наживка для ангела» считает, что фильму больше подходит название «Потерянные».
|читать08.10.2017 в 10:00
В Закамске произошло ДТП с участием такси
Нейросети помогают прогнозировать инфаркты
В Перми высадился десант роботов
Кем быть: Школьники выбирают профессии добра
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