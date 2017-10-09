УФАС возбудило дело в отношении компании ООО «КП-Сылва»





Рассмотрев обращения Администрации Пермского муниципального района и администрации Сылвенского поселения, Пермское УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства компанией ООО «КП-Сылва».

По результатам проверки, в действиях компании, положение которой было признано доминирующим, выявлены признаки нарушения п. 4. ч. 1 ст.10 закона о защите конкуренции. Без тепла оказались 50 объектов – 43 многоквартирных дома и 7 бюджетных организаций.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что компания «КП Сылва» прекратила подачу тепла по причине накопившегося долга перед газоснабжающей организацией. На заседаниях представители теплоснабжающей организации пояснили, что долг образовался по причине неуплаты коммунальных услуг управляющей компанией «Управдом», однако в соответствии с законодательством наличие задолженности не является безусловным основанием для отключения от услуги всех потребителей.

«Заложниками во всей этой ситуации стали жители, в том числе и добросовестные плательщики коммунальных услуг. С сентября подача тепла была возобновлена уже другой компанией, сейчас мы разбираемся, кто будет нести ответственность за сложившую ситуацию», - пояснил заместитель руководителя Управления Николай Хаснуллин. Ближайшее заседание по делу назначено на 18 октября.