В Перми появился экологический маршрут для детей

В Черняевском лесу Перми появился экологический маршрут для детей. На тропе протяженностью 1,5 километра предусмотрено 7 остановок, на которых можно увидеть домики для птиц и ознакомиться с информацией о пернатых. Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, героями тропы стали местные обитатели: синицы, снегирь, трясогузка, сова и дятел. Две станции посвящены птичьим общежитиям и деревьям.