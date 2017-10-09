В Перми появился экологический маршрут для детей
В Черняевском лесу Перми появился экологический маршрут для детей. На тропе протяженностью 1,5 километра предусмотрено 7 остановок, на которых можно увидеть домики для птиц и ознакомиться с информацией о пернатых. Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, героями тропы стали местные обитатели: синицы, снегирь, трясогузка, сова и дятел. Две станции посвящены птичьим общежитиям и деревьям.
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