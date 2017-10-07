Холодно? Звоните на «горячую линию»!
По данным городских властей, тепло пущено практически во все детские сады, школы и жилые дома Перми. В ряде домов еще завершаются ремонтные работы и настройка гидравлических режимов. Что делать пермякам, в квартирах которых по-прежнему холодно?
Бывают случаи, когда в целом доме отопление запущено, но отсутствует в отдельных комнатах. Это связано с завоздушиванием системы теплоснабжения. В таком случае необходимо обратиться в свою управляющую копанию и вызвать специалиста, который проведет необходимые работы. В случае отсутствия отклика со стороны управляющей компании пермяки могут обращаться на «горячие линии», которые заработали во всех районах города со 2 октября.
– Дзержинский район – 246-61-37, 246-55-42;
– Индустриальный район – 227-94-14;
– Кировский район – 283-31-78;
– Ленинский район – 212-14-63, 212-13-63, 212-33-74;
– Мотовилихинский район – 260-37-77;
– Орджоникидзевский район – 263-47-26;
– Свердловский район – 244-13-89, 244-13-89, 244-40-13, 244-40-13;
– Новые Ляды – 295-86-46, 295-85-82;
– Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми – 212-50-06, 212-46-32, 290-05-17, 212-69-76.
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