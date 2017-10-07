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← Эксперты посчитали зарплаты пермяков

Холодно? Звоните на «горячую линию»!

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По данным городских властей, тепло пущено практически во все детские сады, школы и жилые дома Перми. В ряде домов еще завершаются ремонтные работы и настройка гидравлических режимов. Что делать пермякам, в квартирах которых по-прежнему холодно?

Бывают случаи, когда в целом доме отопление запущено, но отсутствует в отдельных комнатах. Это связано с завоздушиванием системы теплоснабжения. В таком случае необходимо обратиться в свою управляющую копанию и вызвать специалиста, который проведет необходимые работы. В случае отсутствия отклика со стороны управляющей компании пермяки могут обращаться на «горячие линии», которые заработали во всех районах города со 2 октября.

–   Дзержинский район – 246-61-37, 246-55-42;

–  Индустриальный район – 227-94-14;

–   Кировский район – 283-31-78;

–   Ленинский район – 212-14-63, 212-13-63, 212-33-74;

–    Мотовилихинский район – 260-37-77;

–   Орджоникидзевский район – 263-47-26;

–  Свердловский район – 244-13-89, 244-13-89, 244-40-13, 244-40-13;

–   Новые Ляды – 295-86-46, 295-85-82;

–    Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми – 212-50-06, 212-46-32, 290-05-17, 212-69-76.

Метки: в Перми, Власть

Опубликовано: 07.10.2017 в 10:05 в рубрике - Новости T7-inform

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