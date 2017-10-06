Эксперты посчитали зарплаты пермяков

Специалисты сайта Зарплата.ру считали зарплаты пермяков. Эксперты проанализировали более 3 с половиной тысяч вакансий, который предлагаются соискателям и составили ТОП-5 самых дорогих из них. Первое место рейтинга заняла должность риелтора для поиска новых объектов. Работодателем выступает продуктовая сеть. Претенденту на должность обещают зарплату от 120 до 180 тысяч рублей. Менеджеру по продажам детских игровых комплексов предлагают зарплату от 90 тысяч рублей. Работодатель также обещает компенсацию сотовой связи и бензина, корпоративный спорт, автопарковку, оплату обучения. Еще одна вакансия из ТОП-5 – пластический хирург. Соискателю с опытом работы от одного года обещают платить от 70 тысяч рублей. Монтажник натяжных потолков может заработать от 60 до 100 тысяч.