Эксперты посчитали зарплаты пермяков
Специалисты сайта Зарплата.ру считали зарплаты пермяков. Эксперты проанализировали более 3 с половиной тысяч вакансий, который предлагаются соискателям и составили ТОП-5 самых дорогих из них. Первое место рейтинга заняла должность риелтора для поиска новых объектов. Работодателем выступает продуктовая сеть. Претенденту на должность обещают зарплату от 120 до 180 тысяч рублей. Менеджеру по продажам детских игровых комплексов предлагают зарплату от 90 тысяч рублей. Работодатель также обещает компенсацию сотовой связи и бензина, корпоративный спорт, автопарковку, оплату обучения. Еще одна вакансия из ТОП-5 – пластический хирург. Соискателю с опытом работы от одного года обещают платить от 70 тысяч рублей. Монтажник натяжных потолков может заработать от 60 до 100 тысяч.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Три аукциона на содержание дорог признаны недействительными
Удача на даче: Как сохранить яблоки до весны
Проверено на себе: стрельба из лука
История на экране: Пермь и Космос
«Робополис» - интерактивная научная выставка
Профессия учителя - дело всей жизни
Школа № 146 - школа на «пятерку»
ВОВРЕМЯ. Про Добро: Бардымский район
Конкурс на право работать на маршрутках проведен с нарушениями
Пульс города. Выпуск 04.10.2017
Добавить комментарий: