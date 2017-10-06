Три аукциона на содержание дорог признаны недействительными
Три аукциона на содержание дорог в Прикамье общей стоимостью 1,9 млрд рублей признаны недействительными
Пермское антимонопольное ведомство рассмотрело жалобы компаний ООО «Старт» и ООО ПСК «Стройэффект» на три закупки по содержанию региональных автомобильных дорог в Пермском крае на 2017-2022 годы. Заказчиком работ выступило Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Общая сумма контрактов составила порядка 1,9 млрд рублей.
Жалобы компаний признаны обоснованными, поскольку у заказчика уже заключены контракты на выполнение указанных работ и на данный момент не расторгнуты. При отсутствии необходимости проведение новых торгов нарушает нормы п.3 ст.13 закона о закупках.
«Сейчас в Арбитражном суде Пермского края рассматриваются заявления о признании недействительными уже заключенных договоров. Однако пока решений суда нет - действия заказчика расцениваются как преждевременные», - поясняет начальник отдела контроля закупок Екатерина Субботина.
Управлению автомобильных дорог и транспорта Пермского края выданы предписания в срок до 16.10.2017. Сейчас решается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности.
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