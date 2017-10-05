Удача на даче: Как сохранить яблоки до весны
Главная отличительная черта поздних яблок – повышенная лежкость. Они прекрасно сохраняются до весны и при этом не утрачивают первозданный вкус и аромат. У опытных садоводов есть свои проверенные методы, как хранить яблоки зимой.
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