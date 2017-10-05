Проверено на себе: стрельба из лука
Какой мальчишка в детстве не мастерил лук со стрелами! С 1900 года стрельба из лука является олимпийским видом спорта. Современные луки по сложности конструкции, дальности полета стрелы и точности попадания заметно отличаются от своих древних предшественников. Разберемся в тонкостях?
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