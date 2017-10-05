История на экране: Пермь и Космос
Покорение Космоса стало победой всей страны, но пермяки, возможно, сделали для нее чуть больше. Первое упоминание Перми в Космосе телевизор зафиксировать не смог. Это сделало радио. В архиве пермского краевого радио хранится персональное обращение Юрия Гагарина к пермякам. Как Пермь связана с Космосом?
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