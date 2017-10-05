«Робополис» - интерактивная научная выставка
В Перми к открытию готовится интерактивная научная выставка «Робополис». Как заявляют организаторы, гости увидят современные достижения робототехники, посетят мастер-классы и самостоятельно соберут настоящего робота. Также будут работать 4 зоны виртуальной реальности. Каждый час по экспозиции будет проводиться бесплатная экскурсия, в ходе которой расскажут о каждом роботе, его возможностях и применении в быту. Выставка откроется 7 октября в ТРК «Спешилов».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Профессия учителя - дело всей жизни
Школа № 146 - школа на «пятерку»
ВОВРЕМЯ. Про Добро: Бардымский район
Конкурс на право работать на маршрутках проведен с нарушениями
Пульс города. Выпуск 04.10.2017
Из-за инфекции закрыта группа в детском саду
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Кто сказал, что шахматы - не для девочек?
Пермский молодежный форум подружился с роботами
За пермскую абитуриентку похлопотал министр
Добавить комментарий: