«Робополис» - интерактивная научная выставка

В Перми к открытию готовится интерактивная научная выставка «Робополис». Как заявляют организаторы, гости увидят современные достижения робототехники, посетят мастер-классы и самостоятельно соберут настоящего робота. Также будут работать 4 зоны виртуальной реальности. Каждый час по экспозиции будет проводиться бесплатная экскурсия, в ходе которой расскажут о каждом роботе, его возможностях и применении в быту. Выставка откроется 7 октября в ТРК «Спешилов».