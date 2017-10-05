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Профессия учителя - дело всей жизни

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Юрий Владимирович Чудинов

У супругов Чудиновых учительского стажа на двоих около полувека. Алла Робертовна - учитель русского языка и литературы, Юрий Владимирович - учитель начальных классов в пермской гимназии №33. Профессия стала для них работой, домом, увлечением. Делом всей жизни.

Метки: в Перми, Образование

Опубликовано: 05.10.2017 в 15:45 в рубрике - Новости T7-inform

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