Профессия учителя - дело всей жизни
У супругов Чудиновых учительского стажа на двоих около полувека. Алла Робертовна - учитель русского языка и литературы, Юрий Владимирович - учитель начальных классов в пермской гимназии №33. Профессия стала для них работой, домом, увлечением. Делом всей жизни.
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