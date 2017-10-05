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Школа № 146 - школа на «пятерку»

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школа 146

"Школа на пятерку" продолжает инспектировать лучшие образовательные учреждения Перми. На очереди пермская 146 школа, в которой углубленно изучают физику, математику и информатику.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 05.10.2017 в 15:23 в рубрике - Новости T7-inform

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