Школа № 146 - школа на «пятерку»
"Школа на пятерку" продолжает инспектировать лучшие образовательные учреждения Перми. На очереди пермская 146 школа, в которой углубленно изучают физику, математику и информатику.
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"Школа на пятерку" продолжает инспектировать лучшие образовательные учреждения Перми. На очереди пермская 146 школа, в которой углубленно изучают физику, математику и информатику.
Школа № 146 - школа на «пятерку»
Обучение в 146 школе начинается с 7 класса.
|смотреть видео читать05.10.2017 в 15:23
Как создавалась первая Дума
Виртуальную реконструкцию Перми 1860-х годов представили школьникам на «думском уроке».
|смотреть видео читать05.10.2017 в 15:01
Интернет - без перебоев
«Ростелеком» запустил резервный региональный маршрутизатор.
|смотреть видео читать05.10.2017 в 14:23
«Сказариум» получит зимнюю прописку
Краевые власти обсуждают «зимний» вариант продолжения проекта Большого летнего фестиваля «Сказариум».
|читать05.10.2017 в 14:05
ВОВРЕМЯ. Про Добро: Бардымский район
Программа ВОВРЕМЯ познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края.
|смотреть видео читать05.10.2017 в 13:02
Самая длинная улица России находится в Перми
Самая длинная улица Перми - Восточный обход – более 22,5 километра.
|смотреть видео читать05.10.2017 в 12:44
Комиссия FIBA осмотрит спортивные объекты Перми
Визит связан с подготовкой чемпионата мира по баскетболу в 2023 году.
|читать05.10.2017 в 11:45
«ПАРМА» сыграла вничью с французской «ESSM Le Portel»
Ответная игра состоится во Франции 10 октября.
|читать05.10.2017 в 10:57
«МОНОfest» подвел итоги
На фестивале всех зрителей пускали не только на сами показы, но и на обсуждение конкурсных постановок.
|смотреть видео читать04.10.2017 в 17:35
За приключениями - в Пермский край!
Пермский край занял 5 место в номинации «Российский приключенческий отдых» по итогам интернет-голосования премии National Geographic.
|смотреть видео читать04.10.2017 в 16:06
Школа № 146 - школа на «пятерку»
«Сказариум» получит зимнюю прописку
ВОВРЕМЯ. Про Добро: Бардымский район
Самая длинная улица России находится в Перми
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