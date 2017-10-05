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ВОВРЕМЯ. Про Добро: Бардымский район

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Вовремя

Программа "ВОВРЕМЯ"  познакомит телезрителей  с добрыми новостями со всего Пермского края,  научит шить тюбетейку, готовить многослойный праздничный пирог татарской и башкирской кухни - губадию (по обрядовому значению сходен с русским караваем: губадия готовится по большим праздникам, обязательное блюдо свадебного стола), и просто зарядит позитивной энергией на целый день.

Программа "Вовремя" встречает гостей из Бардымского района.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.10.2017 в 13:02 в рубрике - Новости T7-inform

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