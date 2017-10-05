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← Пульс города. Выпуск 04.10.2017

Конкурс на право работать на маршрутках проведен с нарушениями

ФАС

В Пермское УФАС поступила жалоба от предпринимателя на действия Департамента дорог и транспорта администрации Перми. Предметом жалобы стали сроки приема заявок на участие в торгах на право заниматься перевозками по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (№№ 1т, 2т, 3т, 4т, 5т, 6т, 7т, 8т, 9т, 10т, 11т).

Рассмотрев  материалы, антимонопольная комиссия признала жалобу необоснованной, однако как показала проверка, установленные в документациях критерии противоречат законодательству. Департамент установил критерий, противоречащий норме п. 1 ч. 3 ст. 24 220 федерального закона, которая регламентирует предоставление сведений по критерию количества ДТП в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса.

В подтверждение критерия у участников конкурса запрашивается информация по количеству ДТП за период с 1 июля 16 года по 30 августа 17 года, при этом дата проведения конкурса была назначена на 25 сентября 2017 года.

«Этот критерий влияет на итоговое количество баллов участников, соответственно оценка согласно существующей документации может привести к некорректной процедуре определения победителя торгов. Учитывать показатели по данному критерию следует путем запрос информации о количестве ДТП со стороны организатора торгов в момент непосредственной оценки заявок участников», - пояснила начальник отдела контроля органов власти Анастасия Белова.

Департаменту дорог и транспорта администрации города Перми выдано предписание об устранении нарушений в срок до 10 октября путем внесения изменений в конкурсные документации с последующим продлением срока подачи заявок.

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 05.10.2017 в 10:36 в рубрике - Новости T7-inform

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