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← Из-за инфекции закрыта группа в детском саду

Пульс города. Выпуск 04.10.2017

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Пульс города

Программа о жизни города и его жителей. Новости, история, интересные факты.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.10.2017 в 09:17 в рубрике - Новости T7-inform

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