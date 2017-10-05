Пульс города. Выпуск 04.10.2017
Программа о жизни города и его жителей. Новости, история, интересные факты.
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Программа о жизни города и его жителей. Новости, история, интересные факты.
Педагогический Олимп: имена 12 учителей занесли в Книгу почета
В Перми прошел концерт, посвященный Дню учителя.
|смотреть видео читать05.10.2017 в 09:35
Пульс города. Выпуск 04.10.2017
Программа о жизни города и его жителей. Новости, история, интересные факты.
|смотреть видео читать05.10.2017 в 09:17
Сказка рядом
Когда немножко грустно, хочется вспомнить о лучших моментах из детства. Сказочная выставка витражно-световых картин открылась в ЦВЗ.
|смотреть видео читать04.10.2017 в 18:15
ТЮЗ привез две награды «Волги театральной»
Форум объединил города Приволжского федерального округа.
|смотреть видео читать04.10.2017 в 17:54
Остановись до переезда
В Прикамье пройдет совместная акция железнодорожников и сотрудников ГИБДД.
|читать04.10.2017 в 17:44
«МОНОfest» подвел итоги
На фестивале всех зрителей пускали не только на сами показы, но и на обсуждение конкурсных постановок.
|смотреть видео читать04.10.2017 в 17:35
За приключениями - в Пермский край!
Пермский край занял 5 место в номинации «Российский приключенческий отдых» по итогам интернет-голосования премии National Geographic.
|смотреть видео читать04.10.2017 в 16:06
Заксобрание Прикамья «подружилось» с Думой Астраханской области
Соглашение о сотрудничестве подписано между Законодательным собранием Пермского края и думой Астраханской области.
|смотреть видео читать04.10.2017 в 10:30
Кубок мира по футболу FIFA «гостит» в Перми
За 123 дня трофей проделает путь в 26 тысяч км, побывает в 15 городах России, а после объедет более 50 стран мира.
|смотреть видео читать04.10.2017 в 10:05
Кто сказал, что шахматы - не для девочек?
8-летняя пермячка Елизавета Кантер - самая перспективная шахматистка Пермского края.
|смотреть видео читать03.10.2017 в 20:19
Педагогический Олимп: имена 12 учителей занесли в Книгу почета
Пульс города. Выпуск 04.10.2017
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