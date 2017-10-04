Из-за инфекции закрыта группа в детском саду
В Пермском районе из-за угрозы вспышки инфекции частично закрыли детский сад. Один из воспитанников заразился энтеровирусной инфекцией, сообщает «Комсомольская правда». После проверки выяснилось, что в дошкольном учреждении нарушались санитарные требования. Сотрудники Роспотребнадзора нашли различные нарушения, которые стали причиной заболевания у ребенка, а также угрожали жизни и здоровью других детей, - говорится в выводах ведомства. Специалисты обратились в суд, потребовали устранить нарушения и приостановить работу детского сада на 60 суток. Сейчас судебные приставы закрыли группу в детском саду, а владельцев учреждения предупредили об ответственности за нарушение требований суда.
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