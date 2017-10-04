Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Кто сказал, что шахматы - не для девочек?

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ

смотреть видео

Вовремя. Про народ

Программа пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.

В этом выпуске знакомимся с таджикской и киргизской культурой, пробуем кефирный суп, слушаем эпос Манас.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.10.2017 в 12:26 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Кто сказал, что шахматы - не для девочек?

Пермский молодежный форум подружился с роботами

За пермскую абитуриентку похлопотал министр

«Спартак» оставят спортсменам

Шпаргалка: Как поздравить учителя?

Молодежка: Парад студенчества в Перми

Вовремя. Про детей

Реклама кредитно-потребительского кооператива признана незаконной

Тариф на проезд будет пересмотрен

Гранаты уничтожены


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Кто сказал, что шахматы - не для девочек?

Обратите внимание

в Перми

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Знакомимся с таджикской и киргизской культурой, пробуем кефирный суп, слушаем эпос Манас.
смотреть видео читать04.10.2017 в 12:26
Метки: в Перми, Общество

В Ледовом городке устроят Чемпионат мира по футболу

В городке установят 16 скульптур с символами стран, которые принимали чемпионат мира, снежные поля для мини-футбола и много чего интересного.
смотреть видео читать04.10.2017 в 12:06
Метки: в Перми, Общество, Спорт

Судебные приставы выходят на дорогу

Масштабный рейд возле Пермского цирка провели судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД.
смотреть видео читать04.10.2017 в 11:41
Метки: в Перми, Общество

«Тусовка» умов: В Перми открылась Всероссийская конференция по волоконной оптике

В основе всех изобретений здесь — оптоволокно или обычный свет.
смотреть видео читать04.10.2017 в 10:54
Метки: в Перми, Наука и техника, Экономика

Кубок мира по футболу FIFA «гостит» в Перми

За 123 дня трофей проделает путь в 26 тысяч км, побывает в 15 городах России, а после объедет более 50 стран мира.
смотреть видео читать04.10.2017 в 10:05
Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

в России

Заксобрание Прикамья «подружилось» с Думой Астраханской области

Соглашение о сотрудничестве подписано между Законодательным собранием Пермского края и думой Астраханской области.
смотреть видео читать04.10.2017 в 10:30
Метки: в России, в Пермском крае, Власть

Кубок мира по футболу FIFA «гостит» в Перми

За 123 дня трофей проделает путь в 26 тысяч км, побывает в 15 городах России, а после объедет более 50 стран мира.
смотреть видео читать04.10.2017 в 10:05
Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

Кто сказал, что шахматы - не для девочек?

8-летняя пермячка Елизавета Кантер - самая перспективная шахматистка Пермского края.
смотреть видео читать03.10.2017 в 20:19
Метки: в Перми, в России, Спорт

Космос внутри нас

В Перми началась Всемирная неделя Космоса.
смотреть видео читать03.10.2017 в 17:08
Метки: в Перми, в России, Общество

Шпаргалка: Как поздравить учителя?

День учителя не за горами. Готовим подарки любимым педагогам.
смотреть видео читать03.10.2017 в 15:46
Метки: в Перми, в России, Общество, Образование
Лента новостей RSS каналы

ВОВРЕМЯ. ПРО НародВОВРЕМЯ. ПРО Народ

В Ледовом городке устроят Чемпионат мира по футболуВ Ледовом городке устроят Чемпионат мира по футболу

Судебные приставы выходят на дорогуСудебные приставы выходят на дорогу

«Скорая помощь» не проедет«Скорая помощь» не проедет

«Тусовка» умов: В Перми открылась Всероссийская конференция по волоконной оптике«Тусовка» умов: В Перми открылась Всероссийская конференция по волоконной оптике

Заксобрание Прикамья «подружилось» с Думой Астраханской областиЗаксобрание Прикамья «подружилось» с Думой Астраханской области

Кубок мира по футболу FIFA «гостит» в ПермиКубок мира по футболу FIFA «гостит» в Перми

Дорожные войны: что не поделили водители «Газели» и «Мерседеса»?Дорожные войны: что не поделили водители «Газели» и «Мерседеса»?

Спасаясь от пожара, пермяк спрыгнул с пятого этажаСпасаясь от пожара, пермяк спрыгнул с пятого этажа

Кто сказал, что шахматы - не для девочек?Кто сказал, что шахматы - не для девочек?

Пермский молодежный форум подружился с роботамиПермский молодежный форум подружился с роботами

Муниципальный приют раздаёт щенковМуниципальный приют раздаёт щенков

Эпопея с ИКЕА продолжаетсяЭпопея с ИКЕА продолжается

В Мотовилихе работают группы здоровьяВ Мотовилихе работают группы здоровья

В ПГУ пройдет День встречи выпускниковВ ПГУ пройдет День встречи выпускников

We-fest - 2017 посвятили семьеWe-fest - 2017 посвятили семье

Космос внутри насКосмос внутри нас

За пермскую абитуриентку похлопотал министрЗа пермскую абитуриентку похлопотал министр

«Спартак» оставят спортсменам«Спартак» оставят спортсменам

Жизнь взаймы: в Прикамье растёт спрос на ипотекуЖизнь взаймы: в Прикамье растёт спрос на ипотеку

Шпаргалка: Как поздравить учителя?Шпаргалка: Как поздравить учителя?

На перекрестках появились новые мини-кольцаНа перекрестках появились новые мини-кольца

Молодежка: Парад студенчества в ПермиМолодежка: Парад студенчества в Перми

Специальный репортаж: Большое переселение БерезниковСпециальный репортаж: Большое переселение Березников

Поддержи пермскую красавицуПоддержи пермскую красавицу

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru