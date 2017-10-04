ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Программа пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.
В этом выпуске знакомимся с таджикской и киргизской культурой, пробуем кефирный суп, слушаем эпос Манас.
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