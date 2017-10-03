Кто сказал, что шахматы - не для девочек?

Елизавете Кантер 8 лет, она не пропускает ни одного шахматного турнира. В начале августа юная шахматистка выступила на Чемпионате России, а на фестивале "Кубок Надежды" в Нижнем Новгороде заняла первое место. В итоге Елизавету пригласили на Чемпионат мира в Бразилию. И здесь девочка показала хорошую игру. А недавно она сыграла с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Почти час гроссмейстер играл с юной шахматисткой, понимая, что перед ним достойный соперник.