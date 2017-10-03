Пермский молодежный форум подружился с роботами
Мир меняется благодаря инновациям. В рамках Пермского молодежного форума "Пермский период" прошла дискуссия на тему "Робот и человек".
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Мир меняется благодаря инновациям. В рамках Пермского молодежного форума "Пермский период" прошла дискуссия на тему "Робот и человек".
Кто сказал, что шахматы - не для девочек?
8-летняя пермячка Елизавета Кантер - самая перспективная шахматистка Пермского края.
|смотреть видео читать03.10.2017 в 20:19
Пермский молодежный форум подружился с роботами
В Перми прошла дискуссия на тему Робот и человек.
|смотреть видео читать03.10.2017 в 19:47
Муниципальный приют раздаёт щенков
Новых хозяев ждут более 100 пёсиков.
|читать03.10.2017 в 18:29
Эпопея с ИКЕА продолжается
Пермь не вошла в планы Икеа до 2019 года.
|читать03.10.2017 в 18:12
В Мотовилихе работают группы здоровья
Будут проводить бесплатные занятия по общей физической подготовке для людей среднего и старшего возраста.
|читать03.10.2017 в 17:54
Кто сказал, что шахматы - не для девочек?
8-летняя пермячка Елизавета Кантер - самая перспективная шахматистка Пермского края.
|смотреть видео читать03.10.2017 в 20:19
Космос внутри нас
В Перми началась Всемирная неделя Космоса.
|смотреть видео читать03.10.2017 в 17:08
Шпаргалка: Как поздравить учителя?
День учителя не за горами. Готовим подарки любимым педагогам.
|смотреть видео читать03.10.2017 в 15:46
Поддержи пермскую красавицу
Пермячка Юлия Смирнова борется за право попасть в заставку телеканала «Россия 1».
|смотреть видео читать03.10.2017 в 14:07
Пермь. Вести Спорт
Выпуск 2 октября 2017.
|смотреть видео читать03.10.2017 в 11:55
Кто сказал, что шахматы - не для девочек?
Пермский молодежный форум подружился с роботами
Муниципальный приют раздаёт щенков
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