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← «Спартак» оставят спортсменам

За пермскую абитуриентку похлопотал министр

абитуриентка

Пермячка Анна Щербакова будет осваивать профессию военного летчика по приказу Сергея Шойгу. Знакомая всем абитуриентам история - не хватило балла для поступления - закончилась самым неожиданным образом. Курсантом Краснодарского высшего военного авиационного училища она стала благодаря обращению к министру обороны России. Также Аню поддержали учителя 44 Пермской школы и ее тренеры из Чайковского института физкультуры. Решение было принято быстро и оказалось по-военному лаконичным – зачислить.

Метки: Общество, в Перми

Опубликовано: 03.10.2017 в 16:45 в рубрике - Новости T7-inform

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