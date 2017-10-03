За пермскую абитуриентку похлопотал министр
Пермячка Анна Щербакова будет осваивать профессию военного летчика по приказу Сергея Шойгу. Знакомая всем абитуриентам история - не хватило балла для поступления - закончилась самым неожиданным образом. Курсантом Краснодарского высшего военного авиационного училища она стала благодаря обращению к министру обороны России. Также Аню поддержали учителя 44 Пермской школы и ее тренеры из Чайковского института физкультуры. Решение было принято быстро и оказалось по-военному лаконичным – зачислить.
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