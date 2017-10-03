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Спартак

«Спартак» оставят спортсменам. Позиция Пермского муниципалитета, озвученная на комиссии по инвестпроектам, теперь сформулирована окончательно. Участок, на котором стоит легкоатлетический манеж, застраивать не будут. Само здание предстоит серьезно реконструировать. После этого «Спартак» продолжит работу как спортивный объект. Правда, чтобы все случилось, он должен стать муниципальным. Вопрос стоимости выкупа сейчас обсуждается. О каких суммах идёт речь, пока не сообщается.

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 03.10.2017 в 16:29 в рубрике - Новости T7-inform

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