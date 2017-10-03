Шпаргалка: Как поздравить учителя?
День учителя праздник особенный. Чтобы педагоги запомнили его надолго, стоит проявить фантазию. Получать в подарок цветы - всегда приятно, но можно удивить учителей и необычным сюрпризом. Интересные идеи подскажет наша "Шпаргалка".
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