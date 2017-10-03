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Шпаргалка: Как поздравить учителя?

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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

День учителя праздник особенный. Чтобы педагоги запомнили его надолго, стоит проявить фантазию. Получать в подарок цветы - всегда приятно, но можно удивить учителей и необычным сюрпризом. Интересные идеи подскажет наша "Шпаргалка".

Метки: в Перми, в России, Общество, Образование

Опубликовано: 03.10.2017 в 15:46 в рубрике - Новости T7-inform

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