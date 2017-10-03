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Молодежка: Парад студенчества в Перми

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парад студенчества

В Перми прошел Парад студенчества - часть Всероссийской акции, в которой приняли участие 37 городов России. Акция собрала первокурсников вузов и колледжей Перми и Пермского края. Парад студенчества ежегодно проводится, чтобы сплотить и познакомить студентов из разных вузов, ввести первокурсников в большую студенческую семью.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.10.2017 в 15:04 в рубрике - Новости T7-inform

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