Вовремя. Про детей
Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам новую телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 3 октября 2017г. посвятили Дню учителя.
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