Реклама кредитно-потребительского кооператива признана незаконной

Комиссия УФАС по Пермскому краю рассмотрела дело в отношении ООО «Новация» по признакам нарушения закона о рекламе. Дело было возбуждено по итогам рассмотрения жалобы на рекламу КПК «Семейная копилка» на телеканале «Рифей-Пермь». Согласно предоставленным на запрос документам, компания ООО «Новация» разрабатывала концепцию продвижения кредитно-потребительского кооператива и выступала посредником между рекламной площадкой и КПК «Семейная копилка».

В эфире телеканала «Рифей – Пермь» транслировалась информация, в том числе следующего содержания: «Сбережения от 14% до 21% годовых на срок от 4 до 24 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма 5000 рублей, максимальная – не ограничена. В тарифе предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщиков)».

В указанной рекламе перечислены условия размещения денежных средств – срок, процентная ставка, минимальная сумма, возможность пополнения, при этом необходимые для этого конкретные суммы расходов не приведены, что является нарушением п. 2 ч. 2 ст. 28 Федерального закона «О рекламе». Комиссия признала рекламу ненадлежащей и выдала предписания об устранении нарушения компании ООО «Новация» и ООО «Телекомпания «Рифей – Пермь».

«В рекламе финансовых услуг принципиально важной является не только информация, привлекательная для потребителя, но и информация, которая может обмануть ожидания, сформированные у потребителей такой рекламой», - прокомментировала ситуацию начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова.