Тариф на проезд будет пересмотрен

Тариф на проезд в общественном транспорте, который не пересматривался с начала 2016 года, может быть вынесен на обсуждение уже этой осенью, пишет «Коммерсант-Прикамье» Намерение пересчитать экономически обоснованный тариф на проезд подтвердили в мэрии Перми. В прошлом году городские власти отказались от пересмотра тарифа - по данным издания, по политическим мотивам: тогда краевые власти попросили чиновников города не поднимать этот вопрос в преддверии выборов. «Коммерсант» напоминает, что в ноябре прошлого года дирекция дорожного движения провела расчеты средней стоимости одной поездки на общественном транспорте Перми в 2016 году. По подсчетам специалистов, тогда экономически обоснованная цена билета составляла 22,23 руб. при действующем тарифе в 20 руб. Но в то время чиновники не стали выносить на обсуждение депутатов гордумы вопрос о повышении тарифа. Позднее было объявлено, что вопрос о тарифе будет поднят после того, как будет внедрена система электронного учета пассажиров в общественном транспорте. Это повысило бы прозрачность расходов и доходов от перевозки пассажиров.